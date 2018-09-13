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"Выборы" в ОРДЛО: как могут развиваться события
После гибели "главы ДНР" Александра Захарченко 31 августа на оккупированном Донбассе задумались о "выборах". Украинский МИД, Европейский союз и США уже сделали ряд жестких заявлений из-за этой инициативы. "Сегодня" выяснила, как возможные "выборы" могут повлиять на ситуацию в нашей стране.
Дошли руки
Предложения провести голосование в 2018 году звучали и раньше. У советника президента РФ, а по совместительству архитектора конфликта на востоке Украины Владислава Суркова еще в декабре 2017-го заявили: последний раз на Донбассе "выборы" проходили в 2014-м, и самое время "власть" переизбрать. Руководство боевиков к инициативе отнеслось холодно, и с тех пор несколько раз лидеры сепаратистов говорили о невозможности провести "выборы". Однако 7 сентября, всего через неделю после гибели лидера донецких боевиков, "парламенты" "ДНР" и "ЛНР" все же решили провести "выборы" 11 ноября. Украинский МИД незамедлительно отреагировал на эту новость:
"В случае проведения фейковых "внеочередных выборов" их результаты будут юридически ничтожными, не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом. Призываем международных партнеров предоставить четкую оценку таким действиям Кремля и усилить давление на РФ, в том числе введением дополнительных санкций".
Эту позицию поддержали и в Европейском союзе.
"Так называемые "выборы" противоречат духу и букве Минских соглашений. Надеемся, что Россия использует все свое влияние на сепаратистов", — заявила спикер верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.
Во вторник против выборов на временно оккупированных территориях выступил и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
"У так называемых "ДНР" и "ЛНР" нет будущего в рамках Минских соглашений. Эти образования должны исчезнуть", — рассказал он.
Кризис
Политический эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич склоняется к мысли, что "выборы" пройдут.
"Россия разрабатывает схему, как Донбасс вернуть в Украину с собственной политической системой. В этом формате не нужны бравые командиры, которых достаточно много в руководстве так называемых "республик". Поэтому сейчас необходимо переформатировать все органы власти. В результате там не будет токсичных персон, и тот же "парламент" будет состоять из людей, которые не светились в украинской прессе с негативной стороны. Это даст России предпосылки, чтобы дальше работать над тезисом, что с Донбассом Киеву нужно говорить напрямую", — говорит эксперт.
По его мнению, "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" вряд ли как-то повлияют на Минские процесс. Тышкевич связывает это с тем, что на 100% ни один пункт соглашений так и не выполнен.
Однако по мнению политолога Владимира Фесенко, анонсированные "выборы" будут иметь катастрофические последствия для Минских соглашений.
"Само объявление этих выборов — это провоцирование цепной реакции кризиса Минских соглашений. Это создает повод для того, чтобы не рассматривать продолжение действия закона ("об особом статусе". — Авт.). А если он не продлевается — все зависает, и политическая часть Минских соглашений оказывается в неопределенном положении, — объясняет он. — Нужно будет искать выход из этой ситуации. Как минимум нужно будет проголосовать за продолжение действия этого закона, а это будет уже после президентских выборов. Еще один вариант — в игру вступят западные участники переговоров. Они будут убеждать РФ и сепаратистов, чтобы они отложили эти "выборы", а нас — чтобы мы продлили действие закона".
Дончане: "Выборы" будут фарсом"
Не иначе как фарсом называют будущие "выборы главы республики" жители оккупированного Донбасса. То, что оккупированными территориями руководят из Москвы, давно уже перестало быть секретом. Но подготовка к "выборам" обнажила руку Кремля до такой степени, что даже простые граждане считают, что "Москва уже все решила". Свидетельством этому стали и сообщения о тайных встречах беглых "руководителей ДНР" и их московских кураторов в России и назначение "врио главы ДНР" Дениса Пушилина, представителя захваченных территорий на переговорах в Минске и практически не вылезающего из Москвы во время "главенства" Захарченко. Приближенные к верхушке "ДНР" прямо заявляют о поддержке Россией кандидатуры Пушилина.
"Это какой-то фарс с участием бывшего эмэмэмщика, которому в оппоненты идут так называемый "народный губернатор Донбасса" Губарев или бывший эсбэушник Ходаковский (тоже заявивший планы на кресло "главы"). Участвовать в этом ни я, ни многие мои знакомые не будут, — говорит житель Донецка Юрий Самойленко. — И насколько я помню, по Минским соглашениям выборы на Донбассе должны проходить в правовом поле Украины. Пока же мы видим "толкучку" за кресло, спонсируемую деньгами РФ. А жителям Донецка плевать, кто станет главоккупантом. У нас другие проблемы, земные — цены, зарплаты, пенсии, безработица..."
Теги: Донбасс, выборы, события, развитие, ОРДЛО
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