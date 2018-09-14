Боевики «ДНР» заговорили о «политических репрессиях» Пушилина

14.09.2018 11:30

Боевики «ДНР» после «ареста» нескольких человек из батальона Прилепина заговорили о «репрессиях» со стороны главаря «ДНР» Пушилина. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Боевики «ДНР», российские наемники и российские пропагандисты после разоружения батальона Прилепина и ареста нескольких человек заговорили о «репрессиях» со стороны главаря «ДНР» Дениса Пушилина и «зачистке».

Так, одиозный Beness Aijo в соцсетях распространяет воззвание начинающееся: «Товарищи, внимание!!! Политические репрессии в ДНР! Идёт зачистка настоящих идейных ополченцев, тех, кто начинал Русскую Народно — Освободительную Революцию в Крыму и Донбассе в 2014 году! " Банда Пушка " захватывающая власть и собственность в нашем Государстве, арестовала моего партийного товарища, руководителя донбасского отделения " Другой России " Сергея Фомченкова — легендарного комбата….».

Российский пропагандист Эдуард Лимонов пишет, что «это следствие передела власти после убийства Захарченко».

Приспешники «ДНР» в свою очередь начинают твердить о «сливе Донбасса»:

«Взялись за сурковских всерьёз»,

«Да я давно говорил, что кремль сливает Донбасс, теперь после выборов Путин на полную катушку начал запихивать его обратно в Украину! Ну не нужны ему вооружённые работяги!»,

«Это Сурок и сливает !!!!».

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