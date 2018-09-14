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Чьи в лесу шишки: В «ДНР» обсуждают, почему бензин в «республике» намного дороже, чем в РФ
На неподконтрольной украинским властям части Донецкой обл. бензин стоит, как минимум, на 10 руб. (4 грн по местному курсу на 14.09.18 г.) дороже, чем в РФ. При этом в цене в 41 руб. (16,8 грн) уже заложены доходы и производителей, и перекупщиков, и т.д. Об этом местные жители пишут в соцсетях.
«В Московской области пропан 21-24 руб. (8,6-9,8 грн – прим. ред.), 92-й бензин 41-42 руб. (16,8-17,2 грн). При этом в ДНР +10 руб. (4 грн) к литру. Пропан 32-33, иногда до 35 руб. (14,3 грн), бензин 51-52 руб. (20,9-21,3 грн), иногда до 56 руб. (23 грн). В отдельные периоды видали и 60 руб. (24,6 грн). Вопрос. Какая с**а наживается на полуголодном населении Донбасса и стрижет этот червонец с каждого литра? Чьи в лесу шишки», – сравнивает Алексей Р. цены в РФ и в «ДНР».
Жители неподконтрольной Донетчины подтверждают, что цены в России – ниже. «В Саратове пропан 28-40/30... Пи***ц просто», – пишет Виталий.
Пользователи соцсетей обсуждают, почему сложилась такая ситуация, и кто забирает минимум 10 руб. (4 грн) с каждого литра:
- «Umar»: «Отсюда бензин отпускается, ну, к примеру, по 23 руб. (9,42 грн). Привозят, добавляя "сборы" на границе. Получаем 30 руб. (12,2 грн). После чего добавляем 10 руб. (4 грн) и получаем 40 руб. (16,4 грн). Из них 7 руб. (2,9 грн) – это заработок местных, а 10 руб. (4 грн) – возврат тем, кто продал по 23 руб. (9,42 грн)»;
- Кирилл: «Логистика. И только»;
- Евгений: «Логистика-фигистика – это придумки! Надеюсь, все понимают, что тут процветает коррупция +налог на ОД ДНР!»;
- Алекс: «Все, кто может, наживаются. Бизнес – это про деньги»;
- Алексей Р.: «В цене 41 (16,8 грн) уже все есть, включая и сверхприбыли производителей и барыг, и акциз – сверхдоход государства»;
- Муса: «Раньше, до последних событий, якобы 5 руб. (2 грн) шло "в пользу республики". Но не 10 руб. (4 грн). И одна "польза" уже погибла, а другая уехала… Не думаю, что кто-либо, рубящий этот гешефт, хочет публичности. И, думаю, по обеим сторонам границы сидят»;
- Алексей Р.: «Повторяю, в цене 41 (16,8 грн) уже все есть... А те, кто снимал еще 10 руб. (4 грн), уехали или... (о мертвых только хорошее надо говорить) тоже уехали»;
- Ксения: «Если посмотреть на цены, у нас здесь прямо племя, которое мы кормим. Некоторые уже покинули это племя, причем не бедными, а такими, добротными…с медалями, погонами, гостиницами, можно долго перечислять. Но другие-то остались, да еще и новых подтягивают»;
- «Morice»: «А-92 опт в Ставрополе 36 руб. (14,8 грн). При экспорте идет возврат НДС 7 руб. (2,9 грн). Т.е. 29 руб. (11,9 грн) на границе РФ. При растаможке платим 11 руб. (4,5 грн) бюджету республики. Все, что остается, 11-12 руб. (4,5-4,9 грн), делится местной властью и поставщиком, который, как известно, вывеска бывших уважаемых донецких».
Также люди отмечают, что не только с топливом имеются проблемы. Плачевная ситуация – у фермеров. «Фигли бензин – вон, пшеница по 12 руб. (4,9 грн). Селяне массово вырезают скотину в селах, дорого кормить. И при этом с хранилищ продали все, что можно, в частные руки», – пишет Ирина.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, бензин, ДНР
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