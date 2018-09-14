Модель реинтеграции Донбасса украинцам надо выбрать на референдуме, – эксперт

14.09.2018 12:15

Модель реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Донбасса украинцы должны выбрать на референдуме, потому что единого решения, которое устроило бы все украинское общество, пока нет. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Я думаю, что время "Ч" для Украины в части реинтеграции Донбасса будет после 2020 года. В период 2020-2022 годов появится окно возможностей для выполнения Минских или любых других соглашений, которые придут на их место, и будет возможность у власти, которая переживет цикл президентских, парламентских и местных выборов, реализовать то или иное решение», – сказал он.

По его мнению, в настоящий момент нет решения, которое бы устроило все украинское общество в вопросе реинтеграции Донбасса. «Его просто нет. Его не может быть этого решения. И для того, чтобы решить эту проблему, необходимо выносить эти вопросы на референдум – пусть украинцы выбирают ту модель реинтеграции или ту модель уступок и компромиссов, на которые мы готовы идти, и ту модель, на которую мы не готовы идти», – считает Бортник.

«Я не исключаю, что если в 2020-2022 годах мы не реализуем Минские соглашения или любую другую модель, то, скорее всего, Россия к следующим президентским выборам в РФ изберет четкий курс на признание этих территорий [неподконтрольного Украине Донбасса] по абхазскому и осетинскому сценарию с возможной эскалацией боевых действий, с возможными тяжелыми последствиями для нашей политики», – резюмировал эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV