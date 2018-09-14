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Архив - Донецкая область

На блокпосту «Еленовка» в обязательном порядке снимают отпечатки пальцев — соцсети

14.09.2018 19:20
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На блокпосту «Еленовка» в обязательном порядке снимают отпечатки пальцев — соцсети

Жители оккупированной части Донецкой области сообщают о принудительной операции дактилоскопии на КПВВ «Еленовка». Об этом пишут пользователи соцсети Twitter.

По словам очевидцев, пересекавших КПВВ «Еленовка», процедуре дактилоскопии в обязательном порядке подверглись все молодые люди. Отпечатки пальцев, по информации граждан, заносятся в «уголовную базу МВД».

Возмущенные люди обратились за разъяснениями к работникам КПВВ. Однако, на все вопросы получили единственный ответ: в «базу» заносим данные всех молодых людей и ничего страшного здесь нет.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, дактилоскопия, Еленовка, КПВВ
 
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