"Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены

14.09.2018 22:05

Дончане шокированы нововведением террористов. От недавнего времени у въезжающих в Донецк снимают отпечатки пальцев и заносят данные людей в "уголовную базу" "МВД "ДНР".

Об этом пишут пользователи соцсетей, скрин показала в Twitter, блогер БыльБылева, передает "Диалог.UA". Так, подобную картину наблюдали дончане пересекающие "Еленовку" в направлении оккупированного Донецка.

При этом оккупанты особенно принудительно заставляют снимать отпечатки пальцев молодых людей, но под "раздачу" иногда попадают и девушки. Разъяснить, для чего это делается, террористы не хотят. Они пытаются убедить дончан, что страшного ничего нет.

"А потом ночью к тебе внезапно кто-то постучится, и окажется человек на "подвале", "Мне 20 лет, я студентка, какие отпечатки пальцев? Но мне не хотели отдавать паспорт, пока я это не пройду", "Видела этот ад, в моей очереди почти у всех сняли", - жалуются дончане.



Источник: www.dialog.ua