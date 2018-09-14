"Повели себя неадекватно", - "всплыли" новые подробности атаки на "прилепинский батальон" в Донецке

14.09.2018 08:33

Батальон бежавшего в РФ террориста-писателя Захара Прилепина "разоружают" в оккупированном Донецке из-за "неадекватного поведения" командиров.

Громкими подробностями о ЧП в Донецке поделился в своем telegram-канал донецкий сепаратист и блогер Сергей Белоус, передает "Диалог.UA". Он подтвердил тот факт, что "силовики" нового главаря "ДНР" Пушилина окружили базу "прилепинского батальона" в отеле "Прага" вечером 13 сентября. Боевиков пытаются насильственно "разоружить". Там, по данным очевидцев, гремят взрывы и звучит яростная стрельба.

"Странная ситуация - они вели переговоры о переходе в Корпус (1-й АК "ДНР" гибридной армии РФ - ред.), ожидалось окончательное решение, но, видимо, кто-то из руководства батальона повел себя неадекватно", - высказал мнение сепаратист. Подтвердил информацию об инциденте и сотрудничающий с террористами российский журналист Семен Пегов на своем telegram-канале WarGonzo.

Он пытается убедить, что "все под контролем". "Ситуация штатная. "Араба" и "Фомича" (комбаты террористического батальона - ред.) обещали в ближайшее время отпустить. Никого не разоружают", - выдал он. Другие сепаратисты над его заявлением стебутся, убеждая, что все далеко не в порядке.

"Пегов уже больше года сидит на зарплате у Тимофеева (беглый "министр доходов и сборов ДНР" - ред.). Прилепин в этой же шайки-лейки", - напомнили коллаборанты. Напомним, ранее "Диалог.UA", что "прилепинский батальон" пытался разоружить Захарченко прямо накануне своей ликвидации.



Источник: www.dialog.ua