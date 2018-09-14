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Ситуация в зоне ООС накалена, ВСУ держат оборону: российские наемники и боевики считают убитых и раненых
Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о летальных потерях среди личного состава российско-оккупационных войск на Донбассе.
За прошедшие сутки, 13 сентября, обстановка в районе проведения операции обострилась на отдельных направлениях линии фронта, передает "Диалог.UA". В штабе ООС утверждают, что ситуация остается полностью контролируемой Объединенными силами.
Зафиксировано, что участники незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" 37 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Более того, противник шесть раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Отмечается, что в ходе боевых действий в течение суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Согласно данным разведки, за минувшие сутки был уничтожен один и ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск. Также уже после полуночи террористы "Л/ДНР" 4 раза обстрелял позиции Вооруженных сил. Напомним, разведка рассказала о перебросе российских боевиков и оружия к украинской границе. Ранее сообщалось, что ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, боевики, ВСУ, ООС
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