Сотрудникам школы в Гольмовском запрещают говорить без разрешения боевиков «ДНР»

14.09.2018 12:49

Сотрудникам школы во временно оккупированном поселке Гольмовский под временно оккупированной Горловкой боевики «ДНР» и российские оккупанты запрещают разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 12 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Сотрудники школы в н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка) отказались предоставлять наблюдателям информацию, утверждая, что для этого необходимо предварительно получить разрешение от вооруженных формирований».