У Мариуполя минометы накрыли поселок

14.09.2018 13:20

Украинская сторона СЦКК зафиксировала обстрел населенного пункта Водяное из минометов.

В штабе ООС MRPL.CITY сообщили, что обстрел произошел 13 сентября. Формирования «ДНР» применили минометы калибра 120 мм.

Осуществлялся обстрел со стороны населенного пункта Уживка. «Зафиксировано 5 разрывов мин калибра 120 мм. Разрушений и пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано», - говорится в сообщении СЦКК.