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Архив - Донецкая область

У Мариуполя минометы накрыли поселок

14.09.2018 13:20
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У Мариуполя минометы накрыли поселок

Украинская сторона СЦКК зафиксировала обстрел населенного пункта Водяное из минометов.

В штабе ООС MRPL.CITY сообщили, что обстрел произошел 13 сентября. Формирования «ДНР» применили минометы калибра 120 мм.
Осуществлялся обстрел со стороны населенного пункта Уживка. «Зафиксировано 5 разрывов мин калибра 120 мм. Разрушений и пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано», - говорится в сообщении СЦКК.


Теги: Донбасс, Мариуполь, минометы, ООС
 
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