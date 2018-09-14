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У Мариуполя минометы накрыли поселок
14.09.2018 13:20
Украинская сторона СЦКК зафиксировала обстрел населенного пункта Водяное из минометов.
В штабе ООС MRPL.CITY сообщили, что обстрел произошел 13 сентября. Формирования «ДНР» применили минометы калибра 120 мм.
Осуществлялся обстрел со стороны населенного пункта Уживка. «Зафиксировано 5 разрывов мин калибра 120 мм. Разрушений и пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано», - говорится в сообщении СЦКК.
Теги: Донбасс, Мариуполь, минометы, ООС
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