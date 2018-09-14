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Архив - Донецкая область

Усиленные проверки. Боевики «ДНР» и «ВАИ» проверяют весь проезжающий транспорт

14.09.2018 10:11
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Усиленные проверки. Боевики «ДНР» и «ВАИ» проверяют весь проезжающий транспорт

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжают тотальную проверку транспорта. Теперь в участием «ВАИ». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжают тотальные проверки всего транспорта на дорогах. Теперь вместе с боевиками «ДНР» стоит «ВАИ».

Жители временно оккупированных территорий Донетчины считают, что «проверки» являются показухой, устраиваемой по большей части российскими наемниками:

«Макеевка пушка сегодня автобус ваи, гаишники и орки»,

«Якхз за переездом на Ясиноватую два зеленых с проверкой»,

«Патруль (гражданская машина на синих номерах) прописался на Т-образном перекрестке возле б. Фуршета/РОВД надолго, похоже. Еще один, по слухам, на «треугольнике» возле медучилища. Вроде не кошмарят траффик, но торговые агенты на рынке советуют своим водителям маршруты объезда»,

«Между прочим, этот бардак с постами показателен. Эрефяне ждут проблем, толком не представляя, с какой стороны они прилетят. Поэтому свои «мероприятия» устраивают для галочки. Реальной пользы от постов никакой, кто захочет, тот и объедет. Да и ресурсов на масштабные затеи кажись нет».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, транспорт, ДНР, боевики
 
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