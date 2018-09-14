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Волонтёр рассказала о правилах безопасности при поездке в "Л/ДНР"

14.09.2018 14:45
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Волонтёр рассказала о правилах безопасности при поездке в "Л/ДНР"

Волонтёр организации "Блакитний птах" Анна Мокроусова рассказала о правилах безопасности при поездке на оккупированную территорию.

Об этом сообщает журнал "Тиждень". 

По её словам, первое, что должен сделать человек, планирующий ехать в ОРДЛО - это уведомить доверенное лицо: родственники, друзья, соседи. Если такого человека поблизости нет, можно обратиться в волонтёрские организации вроде "Восток SOS" и "Донбасс SOS". В любом случае подобным людям надо рассказать о том, куда именно планируется поездка и передать им фото, возможно, копии своих документов - они могут понадобится в случае пропажи человека. 

Следующим шагом является очищение мобильного телефона и остальных электронных устройств. Нужно удалить все телефонные номера тех, кто имеет отношение к войне и открыто придерживается проукраинской позиции - бойцы ВСУ, добровольцы, волонтёры, сотрудники спецслужб и так далее. 

Желательно брать с собой чистый телефон и оставлять как можно меньше проверенных номеров. Надо также удалить все фото, смс и заблокировать на устройствах входы в социальные сети. Не лишним также будет передача доверенному лицу паролей на страницы социальных сетей для удаления "подозрительной" информации. 

Волонтёр также советует обращать внимание на ситуацию в оккупированных территориях - после резонансных событий и террактов там увеличивается количество случаев задержания людей.

Автор Андрей Пономаренко

Источник: https://tribun.com.ua 



Теги: Донбасс, безопасность, волонтер, правила, ДНР, ЛНР
 
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