Беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил большое количество тяжелой техники боевиков

15.09.2018 18:33

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали большое количество тяжелого вооружения боевиков. Об этом сказано в отчете Миссии от 13 сентября.

В частности в отчете сказано, что 12 сентября БПЛА ОБСЕ дальнего радиуса действия обнаружил 14 РСЗО БМ-21 «Град», которые были расположены недалеко от н.п. Хрустальный (56 км на юго-запад от Луганска). В районе Миусинска (62 км на юго-запад от Луганска) были зафиксированы 7 РСЗО БМ-21.

Кроме того, в тот же день беспилотник Миссии выявил вблизи Хрустального 1 танкнеустановленного типа; 23 буксируемые гаубицы: четыре 2А36 «Гиацинт-Б» 152 мм, четыре Д-30 «Лягушка» 122 мм, пятнадцать 2А65 «Мста-Б» 152 мм; 10 самоходных гаубиц: 2С1 «Гвоздика» 122 мм.

Возле Миусинска обнаружены 15 танков неустановленного типа, 10 самоходных гаубиц 2С1, 12 буксируемых гаубиц Д-30 и 4 зенитных ракетных комплекса 9K35 «Стрела»-10.

Также в отчете сказано: «12 сентября в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 4 ББМ (типа БМП) возле н. п. Богдановка (44 км к западу от Луганска). 13 сентября наблюдатели видели 2 МТ-ЛБ, ехавшие в восточном направлении по автодороге Е-58 недалеко от н. п. Безыменное (30 км к востоку от Мариуполя)»