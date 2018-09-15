Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск

15.09.2018 11:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск

Террористы не пропускали патрули СММ вблизи Мариуполя.

Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.

Вооруженный боевик снова остановил патруль СММ на блокпосту примерно в 1 км к северу от Заиченко ( 26 км к северо-востоку от Мариуполя) и не позволил наблюдателям проехать вмнаселенный пункт, в западном направлении к Пикузам (быв. Коминтерново) и в южном к Саханке ( 24 км к северо-востоку от Мариуполя).

Также на блокпосту возле Новоазовска  два вооруженных террориста снова не позволили патрулю Миссии проехать через блокпост, ссылаясь на «приказы» не пропускать СММ.

Источник : https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Новоазовск, ОБСЕ, боевики, Пикузы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх