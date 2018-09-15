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Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск
15.09.2018 11:18
Террористы не пропускали патрули СММ вблизи Мариуполя.
Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.
Вооруженный боевик снова остановил патруль СММ на блокпосту примерно в 1 км к северу от Заиченко ( 26 км к северо-востоку от Мариуполя) и не позволил наблюдателям проехать вмнаселенный пункт, в западном направлении к Пикузам (быв. Коминтерново) и в южном к Саханке ( 24 км к северо-востоку от Мариуполя).
Также на блокпосту возле Новоазовска два вооруженных террориста снова не позволили патрулю Миссии проехать через блокпост, ссылаясь на «приказы» не пропускать СММ.
Источник : https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Новоазовск, ОБСЕ, боевики, Пикузы
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