"ДНР" заявила о следе Запада и СБУ в убийстве Захарченко

15.09.2018 17:34

Самопровозглашенной "республике" расследование помогают вести российские спецслужбы, заявил Пушилин.

В "ДНР" утверждают, что задержанный по подозрению в убийстве главы "республики" Александра Захарченко является сотрудником Службы безопасности Украины. Об этом в Twitter написал новый "глава республики" Денис Пушилин. Кроме того, в убийстве Захарченко якобы нашли след западных спецслужб.

"Собранные в ходе расследования убийства Александра Захарченко данные и показания задержанного следователями сотрудника СБУ говорят о причастности Украины и западных спецслужб", - написал он.

Пушилин говорит, что в "ДНР" при поддержке российских спецслужб установили, что разработкой и реализацией преступления занимался пятый департамент департамента контрразведки СБУ.

Источник : https://korrespondent.net