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"ДНР" заявила о следе Запада и СБУ в убийстве Захарченко
15.09.2018 17:34
Самопровозглашенной "республике" расследование помогают вести российские спецслужбы, заявил Пушилин.
В "ДНР" утверждают, что задержанный по подозрению в убийстве главы "республики" Александра Захарченко является сотрудником Службы безопасности Украины. Об этом в Twitter написал новый "глава республики" Денис Пушилин. Кроме того, в убийстве Захарченко якобы нашли след западных спецслужб.
"Собранные в ходе расследования убийства Александра Захарченко данные и показания задержанного следователями сотрудника СБУ говорят о причастности Украины и западных спецслужб", - написал он.
Пушилин говорит, что в "ДНР" при поддержке российских спецслужб установили, что разработкой и реализацией преступления занимался пятый департамент департамента контрразведки СБУ.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко
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