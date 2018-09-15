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Архив - Донецкая область

"ДНР" заявила о следе Запада и СБУ в убийстве Захарченко

15.09.2018 17:34
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Самопровозглашенной "республике" расследование помогают вести российские спецслужбы, заявил Пушилин.

В "ДНР" утверждают, что задержанный по подозрению в убийстве главы "республики" Александра Захарченко является сотрудником Службы безопасности Украины. Об этом в Twitter написал новый "глава республики" Денис Пушилин. Кроме того, в убийстве Захарченко якобы нашли след западных спецслужб.

"Собранные в ходе расследования убийства Александра Захарченко данные и показания задержанного следователями сотрудника СБУ говорят о причастности Украины и западных спецслужб", - написал он.

Пушилин говорит, что в "ДНР" при поддержке российских спецслужб установили, что разработкой и реализацией преступления занимался пятый департамент департамента контрразведки СБУ.

Источник  : https://korrespondent.net 



Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко
 
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