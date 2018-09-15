- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Как не попасться на удочку мошенников пенсионерам-переселенцам из Донбасса08:30
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину19:52
- На блокпосту «Еленовка» в обязательном порядке снимают отпечатки пальцев — соцсети19:20
- «Комиссия парламента ДНР» начнет расследование деятельности Александра Тимофеева16:38
- Обмена заложниками до президентских выборов в Украине не будет, - Кучма15:47
Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан
Мэр сердито кричит: я мэр города, и я недоволен нарушениями технологической дисциплины на меткомбинатах. Мы так стараемся, ремонтируем город, а вы нам подсовываете то бурый дым, то черный. Я не понимаю, что происходит! Я требую ответа!
Энвер Омарович грустно кивает головой: да виноват, вины не снимаю, коммуникация хромает, должен был сразу пояснить, откуда бурый дым, а я вот затянул, теперь скандал.
Тарас Григорьевич не кивает – просто опускает голову и виновато смотрит на свои руки: да, черный дым был, но есть же ему пояснение. Мы дрова жгли. Ну да, полили их немного мазутом, из-за чего черный дым валил 17 минут, ну так не надо сразу же сочинять, что мы вас травим. Просто дрова горят.
Вячеслав Волошин обращается к заводам: а давайте вы у нас, в ПГТУ, будете новые разработки заказывать? Я вот лично молодец, вас не ругаю. Я понимаю, что надо не возмущаться, а вести диалог. Ну и поплотнее окна закрывать. Потому что нужно же обеспечить рабочие места.
Член исполкома Дмитрий Забавин вмешивается в разговор: и деньги, деньги нам верните, экологические, а то отправляем в Киев, а они тратят их не по назначению.
Медицина тоже вступила со своей партией: со здоровьем у нас все хорошо. Вон, глава гб-1 Мамаева всю жизнь в Мариуполе жила, и на этом основании считает, что митинговать за экологию не нужно. Чем не аргумент.
Общественность КСНовская тоже подтянулась: Я жила на Слободке всю жизнь. У нас стены домов всегда были коричневыми. Но мы терпели, потому что терпилы, потому что думали о стране, а о том, что у нас всего лишь одна жизнь, мы не думали. Да и когда «Азовсталь» начала щелок выпускать, так наши дома из коричневых превратились в белые. Ну красота…
…Эта пьеса как по нотам была разыграна сегодня во время открытого исполкома Мариупольского городского совета, посвященного проблемам экологии. И только неразумная общественность выбивалась из сценария и упрямо твердила свое: хотим дышать, хотим дышать…
Справедливости ради, надо сказать, что сценарий пьесы изрядно обновили с момента последней встречи. Вадим Бойченко теперь был чрезвычайно строг и требователен. Ругался на Цкитишвили и Шевченко, не боясь, что последний рассердится, возьмет да и лишит его жену, заводчанку, премии.
Для мэра было чрезвычайно важно показать, что его, как и горожан, крайне не устраивает та свинья, которую подкладывают меткомбинаты под его проект нового Мариуполя. И он требовал ответа: откуда бурый дым, откуда черный дым, и почему до сих пор комбинаты не наладили коммуникацию с горожанами, не поясняют, что происходит, и позволяют людям сначала «снимать картинки, а потом додумывать».
Директора заводов тоже «обновились» - они не сердились, они дружно признавали, что проблемы есть, но, как всегда, до 2021 года они решить их не в состоянии.
Их личный список виноватых в экологической ситуации Мариуполя несколько расширился. Теперь в нем не только СССР, но также нерадивые работники, которые постоянно нарушают трудовую дисциплину, и «Укрзализныця», которая ограничивает возможности транспортных перевозок, и война, которая отпугивает проектировщиков, и безвиз, который привел к тому, что – дословно - «часть трудового коллектива переселилась в другие места».
Лично они, директора, ни в чем не виноваты. Ну разве что в том, что плохо поясняют. И как раз эту оплошность они обещают исправить и «пояснять» мариупольцам текущую ситуацию каждые 2 недели.
И поэтому мы с вами теперь будем слушать и дышать – а они загрязнять и пояснять, и так до 2021 года, когда придет финал экологической программы. И сразу наступит экологический рай. Вот только после всех этих лет вранья верится в такой рай все меньше и меньше...
***
А теперь без сарказма. По данным главного врача мариупольского онкоцентра Сергея Волошина, статистика онкозаболеваний в Мариуполе такова: 1998 год – 359,2 на 100000 человек, 2017 год – 399,2 на 100000 человек. Ситуация с раком щитовидной железы в Мариуполе намного хуже. Сегодня Сергей Волошин цифру не назвал – лишь показал растущий график. Но обещал предоставить все данные. Так что мы обязательно их запросим и опубликуем.
Источник : https://www.0629.com.ua/news
Теги: Донбасс, Мариуполь, экология
- Три жизни мариупольской дончанки
- В Мариуполе лихач повредил три припаркованных машины и скрылся
- Открыт зимний сезон купания в Азовском море
- 20 лет Независимости. Мариуполь: от смога спасаемся в спорткомплексе
- Какие высокооплачиваемые вакансии есть в Донецкой области
- Евро-2009: сегодня на donbass.ua онлайн-трансляция матча Украина-Словения
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Как не попасться на удочку мошенников пенсионерам-переселенцам из Донбасса08:30
- «Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»22:45
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину19:52
- На блокпосту «Еленовка» в обязательном порядке снимают отпечатки пальцев — соцсети19:20
- «Комиссия парламента ДНР» начнет расследование деятельности Александра Тимофеева16:38
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Минималка и пенсии: Гройсман назвал цифры09:15
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Как не попасться на удочку мошенников пенсионерам-переселенцам из Донбасса08:30
- Кучма заявил, что действие закона об особом статусе Донбасса следует продлить, чтобы "успокоить" все стороны 08:15
- Усик: Десятого ноября я, как обычно, одержу победу08:01
- Чтобы остаться президентом, Порошенко согласился на план Путина по распределению власти в стране07:41
- Готовьтесь, будет как в СССР: подробности новых санкций против РФ07:27
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Минздрав запретит невакцинированным детям посещать школы и детские сады07:25
- Чужие вещи и украшения могут принести несчастье14:12
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- Стало изестно о визите Ахметова в Донецк
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе
- Путин устроил тайные переговоры в Ростове: судьба Донбасса решена
- Новый «министр доходов ДНР» рассказал об экономической ситуации в «республике»