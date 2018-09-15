Российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие

15.09.2018 10:11

14 сентября от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим перемирия, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями