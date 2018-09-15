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Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку представителей РФ и «администрации ЛНР» создать механизм финансового и материального обеспечения «ЛНР».
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники решили восстановить часть производства на разворованном Стахановском вагоноремонтном заводе. Организовали сделку «чиновники ЛНР и менеджмент коммерческой структуры с РФ.
«Продукцию организаторы планировали поставлять в Россию и некоторые страны СНГ. Для получения российских сертификатов дельцы от имени фирмы с РФ официально обратились к конструкторскому бюро, функционирующему на подконтрольной украинской власти территории. Через незаконно полученную техническую документацию они собирались легализовать производство и реализацию запчастей под видом продукции иностранного происхождения», – сообщили в пресс-центре.
По материалам Службы безопасности Украины конструкторское бюро разорвало контракт с российской фирмой, техническую документацию на комплектующие признали недействительным.
Источник: https://dnews.dn
Теги: Донбасс, Стаханов, россияне, ДНР
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