Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" заявили, что Захарченко убил агент СБУ при помощи западных спецслужб

15.09.2018 12:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" заявили, что Захарченко убил агент СБУ при помощи западных спецслужб

В "Донецкой народной республике" заявили, что задержанный по подозрению в убийстве "главы ДНР" Александра Захарченкоявляется сотрудником Службы безопасности Украины. Об этом в Twitter сообщил новый "глава республики" Денис Пушилин.

Кроме того в убийстве Захарченко замешаны западные спецслужбы, считает Пушилин.

"Собранные в ходе расследования убийства Александра Захарченко данные и показания задержанного следователями сотрудника СБУ говорят о причастности Украины и западных спецслужб", - написал он в сети.

По словам Пушилина, установлено, что разработкой и реализацией преступления занимался пятый департамент ДКР СБУ.

  Источник : https://strana.ua 



Теги: СБУ, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх