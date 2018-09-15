«Зачистки в самом разгаре»: в Донецке арестовали приближенного Захарченко

15.09.2018 15:23

Сегодня ночью в оккупированном Донецке боевики арестовали Ивана Кондратова (позывной «Ваня Русский»).

Об этом сообщил пророссийский журналист Алексей Чаленко.

«Ему предъявлены обвинения в убийствах, грабежах и контрабанде», — заявил он.

Известно, что Кондратов был приближен к ликвидированному главарю «ДНР» Александру Захарченко и руководил «республиканской гвардией». Данные о боевике есть на сайте «Миротворец».

Источник : http://lugradar.net