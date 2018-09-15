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«Зачистки в самом разгаре»: в Донецке арестовали приближенного Захарченко
15.09.2018 15:23
Сегодня ночью в оккупированном Донецке боевики арестовали Ивана Кондратова (позывной «Ваня Русский»).
Об этом сообщил пророссийский журналист Алексей Чаленко.
«Ему предъявлены обвинения в убийствах, грабежах и контрабанде», — заявил он.
Известно, что Кондратов был приближен к ликвидированному главарю «ДНР» Александру Захарченко и руководил «республиканской гвардией». Данные о боевике есть на сайте «Миротворец».
Источник : http://lugradar.net
Теги: Донецк, Донбасс, Захарченко, зачистка
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