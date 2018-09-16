«ДНР» обвинила СБУ в причастности к убийству Захарченко. В спецслужбе отрицают.

16.09.2018 13:49

Группировка «ДНР» заявила о задержании подозреваемого в убийстве Александра Захарченко, который якобы имеет отношение к Службе безопасности Украины.

«Задержанный по делу об убийстве Александра Захарченко является агентом СБУ», — цитирует сепаратистский сайт ДАН слова и.о главы группировки Дениса Пушилина.

В причастности к убийству Захарченко «ДНР» также обвиняет западные спецслужбы.

В самой СБУ официально еще не комментировали обвинений боевиков «ДНР».

При этом источник «Новостей Донбасса» в спецслужбе отрицает, что задержанный в Донецке является украинским агентом.

31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке погиб глава группировки «ДНР» Александр Захарченко. При взрыве также скончался его охранник. «ДНР» сообщала о 12 пострадавших, среди них – соратник Захарченко и «министр доходов ДНР» Александр Тимофеев.

В ОБСЕ допускают возможность международного расследования убийства главы группировки «ДНР» Александра Захарченко.

При этом наблюдатели СММ ОБСЕ не смогли увидеть тело Захарченко и узнать подробную информацию о всех пострадавших в результате взрыва 31 августа. Медперсонал отказался предоставить СММ информацию без разрешения от боевиков «ДНР».

3 сентября в Донецк прибыли сотрудники ФСБ РФ. Позже в МИД РФ заявили, что российские эксперты-криминалисты будут оказывать помощь в расследовании гибели Захарченко.