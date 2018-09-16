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Донбасс сегодня: дела Москвы в Донецке, проблемы на КПВВ и борьба переселенки за паспорт. ВИДЕО
16.09.2018 16:51
В еженедельном выпуске программы «Донбасс сегодня» журналисты ОТВД расскажут о таких темах:
— Кого Кремль выбрал для управления оккупированными территориями?
— Ситуация на блокпостах. Пройти и выжить.
— Переселенка без паспорта. Как беременная женщина борется за украинский документ в Мариуполе.
Теги: Донецк, Донбасс, паспорт, Кремль, оккупация, переселенцы, КПВВ, ВПЛ
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