- Усилия США и ВСУ бесполезны без одного условия: Кучма заявил Волкеру, что реально остановит войну на Донбассе12:10
- В Донецк возвращается известный боевик "ДНР"11:48
- В Донецке утром прозвучал мощный взрыв. Люди встревожены11:32
- Пожар оставил оккупантов РФ без оружия: ВСУ разнесли в пух и прах склад боеприпасов врага на Донбассе. ВИДЕО11:12
- Главарь «ДНР» Пушилин заявил о «задержании убийцы Захарченко». Люди смеются10:48
- Армия РФ считает большие потери на Донбассе - число "200-х" растет: за сутки ликвидировано пятеро боевиков10:09
- Те же яйца, только в профиль: как в “ДНР” разоружение проводили09:51
- Как пенсионерам-переселенцам не попасться на уловки мошенников09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 сентября08:49
- В Ровеньках боевики «ЛНР» закрывают молитвенные дома08:41
Главарь «ДНР» Пушилин заявил о «задержании убийцы Захарченко». Люди смеются
Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил о задержании «подозреваемого в убийстве Захарченко». Жители оккупированных территорий откровенно над этим смеются.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных территорий открыто насмехаются и иронизируют над заявлениями главаря «ДНР» Дениса Пушилина, который заявил об очередном «задержанном по подозрению в убийстве главаря «ДНР» Александра Захарченко». Частота и количество «задержанных» и «давших признательные показания» уже давно превысило «покушавшихся» на «Моторолу» и «Гиви». Теперь Пушилин утверждает, что Захарчекно «заказали» западные спецслужбы.
Вот что сообщается в соцсетях:
«Подозреваемый в убийстве Захарченко задержан. Пушилин утверждает, что мужчина сотрудничал с западными спецслужбами»,
«Ну да, он же там 2 недели сидел — ждал когда его задержат»,
«А как же «диверсионная группа сбу» задержанная «по горячим следам»???»,
«Это который о счету?»,
«Нашли на кого повесить называется»,
«Каждый день задерживают по подозреваемому..)))»,
«Ждем интервью по RT»,
«Осталось выяснить, это спецслужбы Рейкьявика или все же Лондон, которому грозил Захерченко, попивая попивая березовый сок у себя на квартале?»,
«Так они в первый день всех задержали»,
«Очередной рузге агент»,
«А если Пушилину яйца в дверной косяк зажать как быстро он в этом убийстве сознается?»,
«По признакам: не говорит па-руски и парашют за спиной...»,
«После того как «мужчина задержан» он скажет всё, что надо сказать. И про Александрийский маяк, в том числе»,
«Какой по счету задержан?»,
«Да уж конечно с западными. Не с восточными же»,
«Снова?»,
«От вірю! …це не той рівень, щоб забороти такого титана!»,
«Ещё один? Их же там сразу задержали штук семь и они все признались»,
«Если токо с украинскими это ничего страшного что ли? или на западные больше денег дадут?»
«С МИ-6… а подданные её величества, почти все, сотрудничали с КГБ (отравили 2-х хохлов — Литвиненко и Скрипаля)»,
«Утверждает или есть доказательства ?»,
«Ещё один? Они же уже «задерживали»?!».
Теги: Донбасс, убийца, задержание, ДНР, Пушилин, Захарченко
- "ДНР" не признает предложенных Киевом поправок в Конституцию Украины", - Пушилин
- Куда пропал свергнутый в ДНР Пургин: пять версий одного исчезновения
- Почему Кремль хочет заменить главаря ДНР
- В "ДНР" проходят "правительственные" чистки
- Поблизу Верхньоторецька СБУ затримала бойовика "ДНР"
- Работы непочатый край: "народный совет ДНР" должен принять более двух тысяч законов
- Усилия США и ВСУ бесполезны без одного условия: Кучма заявил Волкеру, что реально остановит войну на Донбассе12:10
- В Донецк возвращается известный боевик "ДНР"11:48
- В Донецке утром прозвучал мощный взрыв. Люди встревожены11:32
- Пожар оставил оккупантов РФ без оружия: ВСУ разнесли в пух и прах склад боеприпасов врага на Донбассе. ВИДЕО11:12
- Главарь «ДНР» Пушилин заявил о «задержании убийцы Захарченко». Люди смеются10:48
- Армия РФ считает большие потери на Донбассе - число "200-х" растет: за сутки ликвидировано пятеро боевиков10:09
- Те же яйца, только в профиль: как в “ДНР” разоружение проводили09:51
- Как пенсионерам-переселенцам не попасться на уловки мошенников09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 сентября08:49
- В Ровеньках боевики «ЛНР» закрывают молитвенные дома08:41
- Усилия США и ВСУ бесполезны без одного условия: Кучма заявил Волкеру, что реально остановит войну на Донбассе12:10
- В Донецк возвращается известный боевик "ДНР"11:48
- В Донецке утром прозвучал мощный взрыв. Люди встревожены11:32
- Пожар оставил оккупантов РФ без оружия: ВСУ разнесли в пух и прах склад боеприпасов врага на Донбассе. ВИДЕО11:12
- Главарь «ДНР» Пушилин заявил о «задержании убийцы Захарченко». Люди смеются10:48
- Пенсии и минимальная зарплата в 2019 году: Гройсман назвал цифры10:30
- Армия РФ считает большие потери на Донбассе - число "200-х" растет: за сутки ликвидировано пятеро боевиков10:09
- Те же яйца, только в профиль: как в “ДНР” разоружение проводили09:51
- Как пенсионерам-переселенцам не попасться на уловки мошенников09:31
- Голобуцкий об угрозе РПЦ в сторону Украины: "Когда Московия обещает, что "прольется кровь", она никогда не шутит"09:12
- Названы препятствующие старению мозга продукты21:51
- Полезные советы: как найти подходящий товар в любой категории12:25
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность
- Стало изестно о визите Ахметова в Донецк
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"