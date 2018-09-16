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Архив - Донецкая область

Главари «ДНР» обсуждают сроки арестов для задержанных в комендантский час

16.09.2018 16:08
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Главари «ДНР» обсуждают сроки арестов для задержанных в комендантский час

Главари «ДНР» обсуждают сроки арестов для задержанных без паспортов и за нарушение комендантского часа.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области обсуждают сроки арестов для людей задержанных без паспорта или за «нарушение» комендантского часа. Большинство задержанных отправляют либо «на подвал», либо на общественные работы» в виде рытья окопов, распила металл и прочих тяжелых работ, за которые боевики не хотят платить.
Впрочем, в случае «задержания» можно откупиться весьма круглой суммой.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«По слухи, мусорылые твари Дикого пробивают укошмаривание за паспорта и комчас. Просто без паспорта — 5 суток, комчас 15 суток, комчас без паспорта — 30. Шо получится у них, ХЗ...»,
«Дефицит рабов — кто в теме те знают что у мусоров свой интерес в задержаниях в комендантский час. Или плати или продадут на 30 суток таким как Гиви — он скупал людей на резку металла и прочие работы»,
«На месте 10 т р потом 20 т р»,
«А зрозумів — коменданстська година у великій психлікарні, яка називається: окупована Рашею територія України — окремі райони Донецької та Луганської областей – ОРДЛО»,
«Подвалов хватит на всех, наверное..».



Теги: Донбасс, арест, паспорт, комендантский час, ДНР, боевики, соцсети
 
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