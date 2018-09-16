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Ликвидирован боевик «ДНР» из Макеевки
16.09.2018 13:29
Боевики «ДНР» несут потери в живой силе. В зоне ООС был ликвидирован боевик «ДНР» из Макеевки.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ДНР» из Макеевки Данилов Владимир Анатольевич. О Данилове известно, что он родился в Макеевке 22 апреля 1969 года, был ликвидирован 7 сентября 2018 года.
Теги: Донбасс, Макеевка, ликвидация, боевик, потеря, ДНР, ООС
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