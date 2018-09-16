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Мариупольцы не согласны с уменьшением часов русского языка в школах. ВИДЕО
Мариупольцы считают, что один час русского языка в школе — это мало.
Русский язык постепенно исчезает из образовательного пространства в Украине.
Согласно реформе в системе образования в Новых Украинских Школах русский язык приобрел статус иностранного и количество часов его преподавания значительно уменьшилось. Урок русского предполагают проводить один раз в неделю.
Заместитель городского головы Александр Кочурин, сказал, что только в двух из 160 первых классов на весь Мариуполь остался русский язык преподавания, однако даже это он назвал ошибкой, т.к. ВНО выпускникам придется сдавать на украинском.
Сегодня 0629 спросили у мариупольцев, как они относятся к этой реформе.
Большинство было уверено, что один час в неделю для русского языка в русскоязычном регионе — это крайне мало. Горожане говорят, что детям нужен русский язык для общения и согласны на то, чтобы русский и украинский преподавали в равной степени.
Теги: Донбасс, Мариуполь, русский язык, школы
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