На Донбассе ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам

16.09.2018 17:49

По данным разведки, 15 сентября ВСУ ликвидировали на Донбассе 5 боевиков «ЛДНР», еще один террорист был ранен, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Оккупанты, в свою очередь, за сутки 28 раз нарушили режим прекращения огня, в тои числе 6 раз использовали против украинской армия запрещенное вооружение.

В частности, позиции ВСУ возле Гнутово противник дважды обстрелял из миномета 120-го калибра, а под огонь БМП-1 попали бойцы ВСУ в районе Крымского и Гнутово.

К счастью, в рядах украинской армии обошлось без потерь.

Источник: inforesist.org