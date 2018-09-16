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На Донбассе ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам
16.09.2018 17:49
По данным разведки, 15 сентября ВСУ ликвидировали на Донбассе 5 боевиков «ЛДНР», еще один террорист был ранен, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
Оккупанты, в свою очередь, за сутки 28 раз нарушили режим прекращения огня, в тои числе 6 раз использовали против украинской армия запрещенное вооружение.
В частности, позиции ВСУ возле Гнутово противник дважды обстрелял из миномета 120-го калибра, а под огонь БМП-1 попали бойцы ВСУ в районе Крымского и Гнутово.
К счастью, в рядах украинской армии обошлось без потерь.
Источник: inforesist.org
Теги: Донбасс, разведка, ликвидация, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
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