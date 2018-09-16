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На Донбассе задержали микроавтобус со взрывчаткой
16.09.2018 17:31
При осмотре нацгвардейцы изъяли две противотанковые мины, пять запалов к ручным гранатам и 200 граммов пластида.
Бойцы Национальной гвардии Украины, задержали в Донецкой области микроавтобус со взрывчаткой.
Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщает пресс-служба Нацгвардии на странице в Facebook, передает korrespondent.net.
В автомобиле находились два гражданина Украины - из Киевской и Днепропетровской области, а также двое граждан Беларуси.
Отмечается, что пассажиры заметно нервничали.
При осмотре микроавтобуса нацгвардейцы изъяли две противотанковые мины, пять запалов к ручным гранатам и 200 граммов пластида.
Никаких разрешительных документов для перевозки взрывчатых веществ у задержанных не оказалось.
Теги: Донбасс, Донецкая область, взрывчатка, микроавтобус, задержание, мины, нацгвардия
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