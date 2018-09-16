На Донбассе задержали микроавтобус со взрывчаткой

16.09.2018 17:31

При осмотре нацгвардейцы изъяли две противотанковые мины, пять запалов к ручным гранатам и 200 граммов пластида.

Бойцы Национальной гвардии Украины, задержали в Донецкой области микроавтобус со взрывчаткой.

Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщает пресс-служба Нацгвардии на странице в Facebook, передает korrespondent.net.

В автомобиле находились два гражданина Украины - из Киевской и Днепропетровской области, а также двое граждан Беларуси.

Отмечается, что пассажиры заметно нервничали.

При осмотре микроавтобуса нацгвардейцы изъяли две противотанковые мины, пять запалов к ручным гранатам и 200 граммов пластида.

Никаких разрешительных документов для перевозки взрывчатых веществ у задержанных не оказалось.