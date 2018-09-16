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Архив - Донецкая область

Оккупационные «власти ДНР» пытаются возродить порядки СССР

16.09.2018 19:20
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Оккупационные «власти ДНР» пытаются возродить порядки СССР

Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области пытаются возродить порядки СССР, включая «комсомол» и «съезды». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ДНР» с подачи российских кураторов пытаются возродить на временно оккупированных территориях Донецкой области порядки и традиции СССР. Возрождаются давно канувшие в лету «комсомол», а также «съезды, пленумы и т.д.». обязательным атрибутом таких мероприятий является флаг СССР, портрет Ленина, какая-нибудь из его цитат и полный зал. При этом никого не удивляет, что председательствующий «молодежный лидер» уже далеко не молод, впрочем, как и многие присутствующие в зале далеки от «комсомольского возраста».
При этом абсурдным является, то, что «комсомольцы» должны быть ярыми атеистами, а 99% «новых комсомольцев» являются «верующими».
Жители временно оккупированных территорий, узнав о прошедшем в Донецке «пленуме КСМ» возмущены и относятся к происходящему с явным негативом. Вот только самые корректные высказывания по этому поводу:
«Донецк, 15 сентября… этонесон»,
«До обеда пленум, после обеда крестный ход. Ночью сатанинские обряды»,
«Результат известен — отключение мыслительного аппарата в ожидании руководящего слова партии, в этом и цель»,
«Мавзолей туда перенести ещё никто не предложил?»,
«Попов не хватает, освятить сие мероприятие ...».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, СССР, возрождение, ДНР, власти
 
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