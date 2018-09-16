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Пост главы “ДНР” ценой в судьбы народа
Политические деятели “ДНР” неустанно отвлекают народ от главных проблем “республики”. А их много и висят они тяжкой ношей на шеях жителей оккупированного Донбасса: тонущая инфраструктура, бесполезные дипломы и главное – самые высокие темпы сокращения населения в мире.
Так, по официальным данным главстата “ДНР” коэффициент естественного сокращения населения составляет – 11,9 человек на каждую тысячу жителей в год. Последнее, 226 место среди мирового рейтинга занимает Болгария с показателем – 5,7 человек на каждые 1000 человек. “Цветущая республика”, несмотря на сказки с экранов, с дважды худшим результатом, даже в рейтинг не попала.
Причины происходящего лежат на поверхности. После событий 2014 года “республику” покинуло в основном молодое население. При этом никаких обдуманных, фундаментальных мер по возвращению молодёжи на “государственном” уровне не предпринималось. Доля пожилых людей в “ДНР” резко возросла, да и то в большей степени из-за их невозможности/трудности сменить собственное местоположение на более благоприятное. Радости там жить немного, особенно на фоне чудовищных показателей безработицы и бедности.
На фоне грядущих “выборов главы ДНР” отметился и бывший лидер антимайдановского движения Павел Губарев. Он уточнил, что выдвигается на пост “главы ДНР” со своей программой и командой и заявил: “В нашей республике будет порядок. Наши граждане будут получать достойные зарплаты и пенсии. К нам вернётся наша молодёжь. Мы построим страну, которой будут гордиться наши потомки”. То есть, уже даже один из «основателей республик» соглашается с фактом ущербности идей “ЛДНР” и на словах стремится исправлять сложившуюся ситуацию – возвратить молодое поколение обратно в “республику”.
Людям можно только надеяться, что кандидаты на предстоящих “выборах” будут не только “языком чесать”, но и предложат действенные пути решения проблем первостепенной важности, иначе смысл во всех усилиях по “госстроительству”, будет весьма сомнительным, на разворованных пустынных территориях.
Однако опыт наблюдения за действиями главарей боевиков заставляет усомниться в их добрых намерениях. Один сбежал, другого ликвидировали, но все они за время своего “правления” наносили вред подконтрольным городам и сёлам. Кстати говоря, смерть отметившегося Захарченко довольно сомнительно, ведь его тело отказали показать даже представителям ОБСЕ. Лидеры и руководители “республики” относились и относятся к ней просто как к территории, где можно заработать и сбежать. А на людей плевать им.
Сейчас о восстановлении “ДНР” речи не идёт, поскольку основные будущие кандидаты: Пушилин и Губарев, – заняты переделом власти, взятием под контроль СМИ, а также перераспределением мест в “парламенте”. Реальных действий нет. Сегодня “ДНР” как старая копилка, из которой изо дня в день тащат по монетке, а новых не кладут. “Монетки” закончатся и что тогда? Кто останется жить на этой земле, когда своруют последнюю копейку? Останется ли тут вообще русскоговорящее население, права которого так стремились защитить в 2014 году, или территорию после “правления” будут заселять уже другие люди?
Источник: news.dn.ua
Теги: Донбасс, выборы, зарплата, рейтинг, молодежь, ДНР, Пушилин, Губарев, пенсии
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