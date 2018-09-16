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Архив - Донецкая область

Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка

16.09.2018 18:20
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Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка

Российские боевики обстреливали силы ООС за минувшие сутки на луганском, светлодарском, горловском, мариупольском, донецком направлениях.

Наибольшее напряжение на фронте сегодня наблюдается на мариупольском направлении, где террористы применяют запрещенное оружие и прицельно атакуют наши позиции, передает "Диалог.UA".

Украинские военные сообщают, что за 15 сентября российские оккупационные войска 28 раз нарушили перемирие и применили 120-мм и 82-мм калибр. Одна из горячих точек на луганском направлении – Крымское. Кроме того, под огонь террористов в минувшую субботу попали также силы ООС возле Светлодарска, Луганского, Новолуганского. На горловском направлении террористы против ВСУ применили гранатометы, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы. Под огонь попали защитники Южного, Новгородского.

На донецком направлении российские боевики обстреляли расположения ВСУ возле Песок, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого и Авдеевки. Огневой ад оккупанты устроили на мариупольском направлении, где под обстрелы попали силы ООС возле Чермалыка, Гнутово, Водяного, Лебединского. Потерь среди бойцов ВСУ нет, террористы имеют за 15 сентября пятеро убитых и одного раненого. Текущие сутки, 16 сентября, боевики начали с обстрелов позиций Украины возле Опытного, Марьинки и Водяного.



Теги: Россия, Донбасс, Мариуполь, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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