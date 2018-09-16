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Архив - Донецкая область

Пожар оставил оккупантов РФ без оружия: ВСУ разнесли в пух и прах склад боеприпасов врага на Донбассе. ВИДЕО

16.09.2018 11:12
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Пожар оставил оккупантов РФ без оружия: ВСУ разнесли в пух и прах склад боеприпасов врага на Донбассе. ВИДЕО

Ответный удар Вооруженных сил Украины попал точно в цель, разгромив склад боеприпасов террористов "ДНР" на Приазовье.

На территории временно оккупированной Донецкой области был взорван большой склад террористов "ДНР" с боеприпасами, передает "Диалог". Об этом сообщают журналисты "Телевизионной службы новостей" (ТСН).

Известно, что на Приазовье незаконные вооруженные бандформирования "ДНР" обстреливают позиции украинских воинов из БМП и минометов. В свою очередь, Вооруженные силы Украины были вынуждены открыть ответный огонь. В ходе ответного обстрела российско-оккупационных войск бойцы операции Объединенных сил попали в арсенал боеприпасов. В результате обстрела вспыхнул пожар, и склад оружия горел всю ночь.



Теги: Донбасс, пожар, боеприпасы, склад, ДНР, ВСУ, РФ, ООС
 
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