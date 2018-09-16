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Архив - Донецкая область

Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство

16.09.2018 20:21
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Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство

Пользователи социальных сетей отметили знаковый момент начала активной поддержки российскими СМИ Юлии Тимошенко накануне старта президентской кампании в Украине.

Известный мониторинговый центр "Миротворец" опубликовал сообщение кремлевского телеканала "Звезда", напрямую принадлежащего Министерству обороны РФ, в котором российские журналисты отметили предложение Тимошенко новой стратегии мира на Донбассе.

"Российский агрессор подключился к поддержке Тимошенко", - сообщается на странице "Миротворца" в социальной сети, передает dialog.ua.

Дружелюбный тон по отношению к Тимошенко насторожил пользователей социальных сетей, которые не только отметили связь лидера "Батькивщины" с Медведчуком, но скрытую опасность от одной из основных кандидатов на пост президента.



Теги: Россия, Донбасс, СМИ, выборы президента, Минобороны, Тимошенко, соцсети, РФ
 
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