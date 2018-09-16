Российский главарь "ДНР" Пушилин опозорился орфографическими ошибками в поздравлении - фото взорвало Сеть

16.09.2018 13:11

Новый главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин опозорился целой серией орфографических ошибок в поздравительном сообщении жителям Кировского по случаю 60-летнего юбилея города.

Фотографию текста поздравления, которое Пушилин написал от руки в праздничном журнале города, опубликовал на своей странице в социальной сети известный врач из Енакиево Александр Чернов, передает dialog.ua.

Выяснилось, что бывший руководитель ячейки финансовой пирамиды "МММ" в Донецке и Макеевке допустил в своем сообщении сразу две орфографических ошибки. "ДНР. Пушилин в записи к 60-летию Кировское сделал минимум 2 ошибки: пропустил "д" в "поздравления" и "н" в "трудностями", - пишет Чернов на своей странице в социальной сети.

Более того, сам Пушилин на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию поздравления вместе с ошибками, которые сам же и сделал. Визит российского наемника в город состоялся 14 сентября.