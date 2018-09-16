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Ситуация в пунктах пропуска утром 16 сентября
16.09.2018 08:49
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику и работают в штатном режиме, передает donpress.com.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 0/50; «Марьинка» — 0/70; «Новотроицкое» — 15/30; «Гнутово» — 10/15.
Всего за минувшие сутки через КПВВ последовало 35,6 тысячи человек и 5000 транспортных средств:
«Майорское» — 7685 человек и 1040 транспортных средств;
«Марьинка» — 8515 человек и 1630 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7390 человек и 1420 транспортных средств;
«Гнутово» — 3435 человек и 885 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8535 человек.
Теги: Донбасс, граница, график, пункты пропуска, КПВВ, ООС
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