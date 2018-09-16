Те же яйца, только в профиль: как в “ДНР” разоружение проводили

16.09.2018 09:51

Лучшее место, где можно что-либо спрятать – на виду. Так же просто и обмануть. Например, говоришь всем, что производится разоружение батальона, а на деле зачищаешь его от неугодных, ставишь “заточенных” на слепое следование указам и, бац, план удался у всех на виду.

Помимо батальонов проведены чистки в “республиканской” прокуратуре. Российские спецслужбы будто с цепи сорвались со своими рокировками во власти, перестановками и чистками. Услышав заветное “фас!”, они в клочья рвут все подразделения, большинство состава в которых – высокомотивированные идейные боевики.

Так, в Донецке позавчера вечером боевики “ДНР” оцепили квартал в районе гостиницы “Прага”, где базируется батальон террористов Захара Прилепина. Собственно, с него и началось так называемое разоружение.

По этому поводу клеврет оккупационного режима Александр Жучковский на своём Telegram-канале сообщил, что был слышен взрыв и беспорядочная стрельба, база окружена, никого из бойцов не выпускают, командир батальона Сергей Фомченков (“Фомич”) задержан.

Слова Жучковского подтвердил и российский пропагандист, военкор Сергей Белоус. Он также добавил, что «батальон» вел переговоры о переходе в подчинение “народной милиции “ДНР”. Правда, никто не уточнял, кому из группировки Прилепина таки повезёт не пострадать в ходе данной “чистки”. Стоит отметить, что сам создатель сего НЗФ Захар Прилепин, заблаговременно сбежал в РФ, сразу после сомнительной «смерти» своего кентафурика Захарченко.

Не первый раз подобные процедуры проходят, и никто не знает, объявят ли его врагом народа уже завтра или же сочтут достаточно контролируемым и полезным.

Тут и депутат “парламента ДНР” Владислав Бердичевский поспешил сообщить о задержании “Фомича” и террориста с позывным “Араб”. По его словам, батальону было предложено перейти в структуру “МВД”. То есть, источников, осветляющих “реформы” в рядах боевиков хватает и среди самих адептов “русского мира”.

Итог: боевиков Прилепина отсеивают, оставляя только самых сговорчивых, дают им новый официальный статус “мента”. “Те же яйца, только в профиль”: преступные схемы никуда не исчезают, они лишь становятся под новым хозяином с новым именем.

В любом случае, разговоры на эту тему в “демократической республике” не приветствуются, так что свыше была дана команда умолкнуть. Попутно приказали и убрать сказанное ранее – убрать информацию о разоружении из информационного пространства. Хотели сделать всё по-тихому, но как обычно что-то пошло не так. Местные “писатели” в желании снова напомнить о себе, неосторожно публикуются во вред плана власти “ДНР”.

Источник: news.dn.ua