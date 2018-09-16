Тука рассказал, кто тормозит процесс выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса

16.09.2018 12:51

Своей бездеятельностью Пенсионный фонд Украины препятствует реализации процесса выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, передает tribun.com.ua.

По его словам, в декабре 2017 года была утверждена стратегия, согласно которой необходимо выработать механизм выплаты пенсий всем жителям Донбасса вне зависимости от наличия справки переселенца.

"Этой стратегией предусмотрено, чтобы отдельные органы нашли механизм выплат пенсий жителям оккупированных территорий вне зависимости от наличия справки о статусе внутренне перемещенного лица. Другое дело, что конкретный государственный орган – а именно Пенсионный фонд Украины – до сих пор не может или не желает найти такой механизм", – сказал замминистра.

"У нас были переговоры с Международным комитетом Красного Креста (МККК) о привлечении данной организации к решению проблемы выплаты пенсий. Эти переговоры мы начали еще полтора года назад. И наше министерство, и МККК готовы к конкретным действиям, однако с центральным органом, который отвечает за этот механизм, пока не удается найти точки взаимопонимания", – добавил Тука.

По его словам, проблемы касаются не только выплат пенсий оккупированному Донбассу, но и поддержке переселенцев.

"В этом году на обновление дорог мы выделили 47 млрд грн, на обновление футбольных полей – 270 млн грн, а на решение жилищных проблем переселенцев – 34 млн грн", – уточнил он.

При этом замминистра уточнил, нельзя говорить в целом, что Украина не хочет решать эти проблемы.

""Украина не хочет" – это политиканство. Это конкретные люди – у них, наверное, нет понимания важности этих вопросов, их приоритетности", – резюмировал он.