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Усилия США и ВСУ бесполезны без одного условия: Кучма заявил Волкеру, что реально остановит войну на Донбассе

16.09.2018 12:10
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Усилия США и ВСУ бесполезны без одного условия: Кучма заявил Волкеру, что реально остановит войну на Донбассе

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил спецпредставителю США Курту Волкеру о том, что без закрытия границы с РФ мира на оккупированном Донбассе не будет.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма и спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер обсудили урегулирование конфликта на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Данную информацию обнародовала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook. "Леонид Кучма встретился со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Участники беседы подтвердили безальтернативность минских договоренностей и первоочередность выполнения именно составляющей по безопасности этого документа", - отметила она.

В частности, экс-президент Украины Кучма акцентировал внимание на том, что только закрытие границы с РФ, вывод российского вооружения, техники и личного состава позволит вернуть мир на Донбасс.



Теги: США, Донбасс, граница, ВСУ, Кучма, Курт Волкер, РФ
 
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