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Архив - Донецкая область

В Авдеевке воины ООС восстанавливают жилые дома

16.09.2018 15:10
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В Авдеевке воины ООС восстанавливают жилые дома

Войны ООС в Авдеевке Донецкой области восстанавливают жилые дома, поврежденные в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

«На днях в прифронтовом городе были восстановлены работы по ремонту крыш домов, расположенных на улицах Колосова, Леваневского, Шевченко, Седова, Лермонтова и в переулках Лесном, Ясиноватском и Школьном» — сказано в сообщении штаба ООС, передает donpress.com.

Специалисты ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области из состава Объединенных сил при содействии и координации украинской стороны СЦКК проводят восстановительные работы.

При содействии СММ ОБСЕ, командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинской стороной СЦКК было обеспечено установление режима прекращения огня в районе проведения работ.

«При условии соблюдения вооруженными формированиями РФ режима „Тишины“, до 30 октября планируется восстановить 210 домов», — сообщили в штабе ООС.



Теги: Россия, Донбасс, Авдеевка, дом, ремонт, восстановление, ВСУ, обстрелы, СЦКК, СММ ОБСЕ, ООС
 
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