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В Донецк возвращается известный боевик "ДНР"
16.09.2018 11:48
Сербский наемник группировки "ДНР" Деян "Деки" Берич намерен свою кандидатуру на пост "главы" квазиреспублики.
Об этом боевик написал на своей странице в соцсети, передает tribun.com.ua.
"Смотрю кто все планирует балотироватся на место Главы Республики. И принес решение. Завтра приежаю в Донецк. Подавать заявку на место главе ДНР" - написал Берич.
Напомним, в июне 2018 года "Деки" покинул оккупированный Донбасс.
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, боевик, наемник, ДНР
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