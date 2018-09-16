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Архив - Донецкая область

В Донецке была замечена колонна военной техники боевиков «ДНР»

16.09.2018 14:52
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В Донецке была замечена колонна военной техники боевиков «ДНР»

Сегодня утром во временно оккупированном Донецке была замечена колонна техники боевиков «ДНР» и российских оккупантов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня утром, около 8 утра, жители временно оккупированного Донецка увидели и зафиксировали на фото передвижение колонны техники боевиков «ДНР» и российских оккупантов, прошедшей по улице Марии Ульяновой в направлении проспекта Ильича.

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Донецк ДФ Приблизно о 8 ранку, по Марії в напрямку Іл'іча, 4 дировських кунга тз 51 в колі, два газ 66, урал та камаз».



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, колонна, военная техника, соцсети
 
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