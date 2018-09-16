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В Донецке «власти ДНР» ведут передел собственности
Во временно оккупированном Донецке оккупационные «власти ДНР» ведут очередной передел собственности.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке оккупационные «власти ДНР» начали очередной дерибан собственности. Теперь объектом, который решили «прибрать к рукам» стал спирт завод.
Накануне вечером многие дончане, проживающие в районе Боссе и спирт завода, слышали «мощный хлопок» и видели боевиков. Люди говорят, что шел отжим завода.
Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«Донецк О!.. Уже отжимы спиртзаводов со взрывами) «По поводу взрыва в Донецке. В восьмом часу вечера жители района Боссе и округи услышали мощный хлопок»»
«Я не знаю где прогремел взрыв, и что там происходит. Комментировать не буду. Идет отжим…..»,
«Располага РГСО которая охраняет Спирт завод»,
«Не, это РГСО в корпус загонять будут. Потом Рыспубликанскую гвардию»,
«Боссе, громкий взрыв»,
«Боссе сильный грохот, что это было»,
«Громко район кладбища южного».
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР, боевики, собственность, передел, соцсети
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