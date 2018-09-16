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Архив - Донецкая область

В Ровеньках боевики «ЛНР» закрывают молитвенные дома

16.09.2018 08:41
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В Ровеньках боевики «ЛНР» закрывают молитвенные дома

Во временно оккупированных Ровеньках боевики «ЛНР» вслед за молитвенными домами Свидетелей Иеговы закрывают молитвенные дома баптистов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают жители временно оккупированных Ровеньков, в городе оккупационные «власти ЛНР» закрывают молитвенные дома баптистов, объявив их «экстремистской сектой». Кроме того, действия баптистской церкви запрещены.
Следует отметить, что религиозные направления баптисты, Свидетели Иеговы и т.д., запрещаемые на временно оккупированных территориях (по примеру РФ), имеют общую черту – верующие не участвуют в выборах, не служат в армии, а Свидетели Иеговы отказываются от просмотра телепередач, которые на временно оккупированных территориях на сегодняшний день, либо ретранслируются из РФ, либо несут пропагандистский характер.

Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«В Ровеньках таки позакрывали молитвенные дома баптистов. В рыспублике они запрещены от недавнего времени»,
«В Луганську секти всі на списку,! «амерскіе атрижкі»»,
«Так кизяки еще в 14 их всех поразгоняли»,
«Как и в Х…стане… Руцкий мир же))))».



Теги: Донбасс, Ровеньки, дом, молитва, Свидетели Иеговы, баптистская церковь, ЛНР, соцсети, РФ
 
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