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Архив - Донецкая область

Вакарчук рассказал о своем отношении к жителям Донецка. ВИДЕО

16.09.2018 12:29
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Вакарчук рассказал о своем отношении к жителям Донецка. ВИДЕО

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в кулуарах Ялтинской европейской стратегии в Киеве рассказал журналистам о своём отношении к жителям оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

По словам Вакарчука, жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют те же права, что и жители остальных регионов Украины, но правительство делает очено мало для помощи гражданам в ОРДЛО.

"Я считаю, что люди, живущие в оккупации, делятся по мировозрению, но не по праву на достойную жизнь, свободу и элементарные условия. Украина не может забывать о них , она должна думать о них и делать как можно больше для того, чтобы они не чуствовали себя чужими - сегодня мы для этого прилагаем слишком мало усилий", - уверен музыкант.

Вакарчук считает, что прежде чем думать о реинтеграции Донбасса, Украина должны навести порядок на контролируемых территориях - отсутствие справедливости в стране деморализирует жителей оккупированных регионов и они не верят в скорое возвращение, особенно под влиянием российской пропаганды.

"Я абсолютно уверен, что пока мы не создадим порядок на той территории, которую мы контролируем, всерьёз претендовать на ту территорию, которую мы не контролируем и которую мы должны вернуть назад - это немного инфантильно. Это как когда вы говорите "давайте наведём порядок во дворе", а к вам приходят и у вас в доме бардак", - заявил Вакарчук.



Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, помощь, Вакарчук, Луганская область, реинтеграция Донбасса
 
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