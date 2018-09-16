Веригина: Выборы в ОРДЛО - это очередной план аннексии

16.09.2018 15:49

Бывшая исполняющая обязанности главы Луганской областной государственной администрации, а ныне возглавляющая Политсовет партии "Батьківщина" Ирина Веригина уверена, что ноябрьские "выборы" в "Л/ДНР" являются подготовкой России к анексии данных территорий.

Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина", передает tribun.com.ua.

Как утверждает Веригина, Россия готовится к "выборам" в ноябре и к плану "Б" оккупации украинской территории. РФ и управляемые нею марионетки "республик" не хотят окончания войны, вывода оружия из региона и желают эскалации конфликта на Донбассе.

Поэтому она считает, что Украине нужно отреагировать на действия РФ выходом из Минского процесса и переходом к Будапештскому формату переговоров.

"Украина должна искать другие форматы, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Ведь с террористами не о чем говорить, они не самостоятельны, за ними стоит Кремль. И Минск-1, которому уже 5 лет, и Минск- 2 умерли. Плотницкого и Захарченко уже нет, которые ставили подписи под бумажками, которые даже не назовешь документами", - подчеркнула Веригина.