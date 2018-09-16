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"Застрелят в первый или второй день в Донецке..." - боевики "ДНР" в страхе после убийства Захарченко
Планировавший участвовать в выборах главаря "ДНР" сербский наемник боевиков Деян "Деки" Берич отказался от попыток баллотироваться из-за угрозы убийства в Донецке.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети, сославшись на якобы шутку с заявлением о выдвижении кандидатуры на пост главаря боевиков, передает dialog.ua.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он объяснил, что боится погибнуть в "первый или второй день" пребывания в Донецке.
На публикацию сербского наемника обратил внимание известный украинский журналист Денис Казанский, который высмеял бандитские порядки на территории оккупированной части Донбасса после убийства Захарченко.
Казанский иронично отметил прелесть жизни в "ДНР", где попытка участия в выборах может обернуться смертью.
Пользователи социальных сетей также насмехаются над Беричем, который, кроме прочего успел отметиться в "знаменитом" батальоне Прилепина, сбежавшего в Москву незадолго до гибели Захарченко.
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, убийство, ДНР, боевики, Захарченко, соцсети, Захар Прилепин
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