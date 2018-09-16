"Застрелят в первый или второй день в Донецке..." - боевики "ДНР" в страхе после убийства Захарченко

16.09.2018 14:09

Планировавший участвовать в выборах главаря "ДНР" сербский наемник боевиков Деян "Деки" Берич отказался от попыток баллотироваться из-за угрозы убийства в Донецке.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети, сославшись на якобы шутку с заявлением о выдвижении кандидатуры на пост главаря боевиков, передает dialog.ua.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он объяснил, что боится погибнуть в "первый или второй день" пребывания в Донецке.

На публикацию сербского наемника обратил внимание известный украинский журналист Денис Казанский, который высмеял бандитские порядки на территории оккупированной части Донбасса после убийства Захарченко.

Казанский иронично отметил прелесть жизни в "ДНР", где попытка участия в выборах может обернуться смертью.

Пользователи социальных сетей также насмехаются над Беричем, который, кроме прочего успел отметиться в "знаменитом" батальоне Прилепина, сбежавшего в Москву незадолго до гибели Захарченко.