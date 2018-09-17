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Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России
После гибели в Донецке Александра Захарченко прошло всего две рабочих недели, которые коренным образом поменяли расклад сил и средств в самопровозглашенной республике. Во главе "ДНР" новые лица, ликвидировано министерство обороны, смещен и изгнан промежуточный и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников, новому "гражданскому главе" Денису Пушилину уже не подчинено ни одно силовое подразделение в "ДНР", все оставшиеся крупные промышленные активы окончательно переходят от республики под "внешнее управление" компании "Внешторгсервис". На 11 ноября назначены новые выборы с новым составом "ЦИК ДНР".
Донецкие блогеры в телеграм-каналах спорят об определении происходящего – произошел "переворот" или полноценная революция?
Между тем новый и.о. главы самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин уже заявил, что убийство Александра Захарченко подготовлено СБУ и есть доказательства "участия западных спецслужб". По словам Пушилина, взрывное устройство было изготовлено "с использованием ранее не применявшихся на Украине технологий" и один из подозреваемых в убийстве уже дал показания.
Перемены в Донецке есть, но они никак не тянут на "революцию", поскольку большая часть из них планировались и начали претворяться в жизнь еще при Захарченко.
В декабре 2017 года бывший глава совета безопасности "ДНР", экс-командир бригады "Восток" Александр Ходаковский откровенно обрисовал ситуацию в "ДНР" и ее коренное отличие от "ЛНР", предсказав возможность военного переворота в Донецке с гораздо более разрушительными последствиями, чем в Луганске. "В Луганске под "Корнетом" (министр МВД ЛНР Игорь Корнет. – РС) были 150 человек, под Плотницким – 130. Вот и все", – сказал Александр Ходаковский в интервью МК.
Источник: https://www.svoboda.org
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, убийство, ДНР, ЛНР, Захарченко
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