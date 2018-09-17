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Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат

17.09.2018 07:10
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Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат

Еще год назад именно на двусторонние контакты между Волкером и Сурковым возлагались большие надежды в разрешении конфликта на востоке Украины.

Сегодня же можно сказать со всей очевидностью сказать, что этот формат не работает, он себя исчерпал. Сегодня вопрос миротворцев на Донбассе вообще снят с повестки дня и об этом сегодня мало кто вспоминает. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал Олег Белоколос, эксперт «Майдана закордонних справ».

По его мнению, вопрос общего видения по поводу миротворцев на сегодняшний день отсутствует. Более того, ситуация вокруг дела с отравлением Скрипалей привела к тому, что антироссийские санкции в разы усилены, даже по сравнению с зимой, и на горизонте другие серьезные законопроекты в сенате США, которые всерьез беспокоят Кремль.

Дипломат подчеркнул, что общеполитическая ситуация между США и Россией вряд ли позволяет говорить о каком-то общем видении, понимании миротворческой миссии на востоке Украины и всего того, что с ней связано. 



Теги: Донбасс, конфликт, ДНР, ЛНР, миротворцы
 
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