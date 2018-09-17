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Генсек НАТО рассказал, как остановить войну на Донбассе
17.09.2018 13:15
Генмек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что урегулировать конфликт на Донбассе можно только с помощью переговоров.
Он уточнил, что сторонам конфликта нужно взять за реализацию Минских соглашений. В то время генсек НАТО напомнил, что союзники продолжают поддерживать Украину в противостоянии с Россией по Донбассу. Столтенберг добавил: «США приняли решение о представлении дополнительной материальной помощи. Но, что еще более важно, мы поддерживаем усилия по поиску политического решения путем переговоров, усилия по реализации Минских соглашений. Мы не видим другого решения, кроме политического посредством переговорного процесса».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, НАТО, генсек
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