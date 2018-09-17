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Гиркин заявил, что у «ЛДНР» нет своих «армий»

17.09.2018 15:30
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Гиркин заявил, что у «ЛДНР» нет своих «армий»

Экс-командир оккупантов ОРДО Игорь Гиркин -Стрелков заявил, что первый и второй корпуса «ЛДНР» сейчас являются «ухудшенным филиалом Вооруженных сил России».

В одном из интервью Гиркин уточнил: «Расформирование „минобороны ДНР“ и превращение его в управление „народной милиции ДНР“ — это, прежде всего, констатация факта того, что у „республик“ на Донбассе нет своих армий. Надо прямо сказать, сейчас эти корпуса являются ухудшенным филиалом Вооруженных сил России, так как их боеспособность по главным направлениям ниже всякой критики».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, армия, ДНР, ЛНР, Стрелков, Гиркин
 
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